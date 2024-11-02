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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Торпедо-БелАЗ» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 19:20
Торпедо-БелАЗ
02.11.2024, суббота, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Витебск
6' М. Мякиш 42' К. Премудров 70' А. Шукуров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
80
Ксенофонтов
10
Лаптев
3-2-3-1-1
12
Харитонов
22
Егоров
24
Маглуар
23
Наумов
3
Жумаев
8
Мосесов
7
Лисовский
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
9
Теверов
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
44
Бутаревич
10
Шарковский
10
Шарковский
44
Бутаревич
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
30
Побудей
29
Пацко
29
Пацко
30
Побудей
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
3
Жумаев
2
Гулецкий
2
Гулецкий
3
Жумаев
8
Мосесов
17
Новых
17
Новых
8
Мосесов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Витебск
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Витебска», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ»«Витебск»

«Торпедо-БелАЗ» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Торпедо-БелАЗ
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