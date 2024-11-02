02.11.2024, суббота, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-2-1-3-1
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
80
Ксенофонтов
10
Лаптев
3-2-3-1-1
12
Харитонов
22
Егоров
24
Маглуар
23
Наумов
3
Жумаев
8
Мосесов
7
Лисовский
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
9
Теверов
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
44
Бутаревич
10
Шарковский
10
Шарковский
44
Бутаревич
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
30
Побудей
29
Пацко
29
Пацко
30
Побудей
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
3
Жумаев
2
Гулецкий
2
Гулецкий
3
Жумаев
8
Мосесов
17
Новых
17
Новых
8
Мосесов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Витебск
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Витебска», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»