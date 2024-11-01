01.11.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
3-1-3-3
99
Майецки
12
Энрике
6
Керер
90
Синго
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
15
Дьятта
36
Эмболо
99
Иленихена
11
Аклиуш
3-1-3-1-2
75
Фофана
2
Аркю
21
Лефор
29
Анен
14
Аолу
24
Бьюмла
93
Белькебла
18
Аллевина
8
Абделли
28
Эль-Мелали
7
Ньян
12
Энрике
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Энрике
8
Камара
70
Буабре
70
Буабре
8
Камара
99
Иленихена
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
99
Иленихена
14
Аолу
15
Капелле
15
Капелле
14
Аолу
18
Аллевина
14
Белхдим
14
Белхдим
18
Аллевина
7
Ньян
9
Дьенг
9
Дьенг
7
Ньян
28
Эль-Мелали
22
Леполь
22
Леполь
28
Эль-Мелали
Остались в запасе
Монако
Анжер
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
34
Amine Moussaoui
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
34
Amine Moussaoui
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Монако - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
12
Офсайды
0
2
Количество передач
564
308
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Анжера», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»