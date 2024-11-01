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  • «Монако» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

«Монако» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

1 ноября 2024, 19:50
Монако
01.11.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
29' Ж. Аолу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Химад Абделли
(К) АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Яссин Белхдим
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
34
Amine Moussaoui
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
3-1-3-3
99
Майецки
12
Энрике
6
Керер
90
Синго
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
15
Дьятта
36
Эмболо
99
Иленихена
11
Аклиуш
3-1-3-1-2
75
Фофана
2
Аркю
21
Лефор
29
Анен
14
Аолу
24
Бьюмла
93
Белькебла
18
Аллевина
8
Абделли
28
Эль-Мелали
7
Ньян
12
Энрике
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Энрике
8
Камара
70
Буабре
70
Буабре
8
Камара
99
Иленихена
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
99
Иленихена
14
Аолу
15
Капелле
15
Капелле
14
Аолу
18
Аллевина
14
Белхдим
14
Белхдим
18
Аллевина
7
Ньян
9
Дьенг
9
Дьенг
7
Ньян
28
Эль-Мелали
22
Леполь
22
Леполь
28
Эль-Мелали
Остались в запасе
Монако
Анжер
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
34
Amine Moussaoui
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
34
Amine Moussaoui
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Монако - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
12
Офсайды
0
2
Количество передач
564
308
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Анжера», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Анжер»

«Монако» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Монако
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