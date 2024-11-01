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  • «Днепр» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

«Днепр» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

1 ноября 2024, 17:05
Днепр
01.11.2024, пятница, 18:15
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Динамо-Брест
19' Н. Бурак 32' Г. Барковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
17
Donald Dongo
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
3-1-3-3
16
Садовский
23
Дунаев
22
Болтрушевич
22
Лукашов
21
Вершинин
77
20
Бордуков
90
7
Клочков
8
Виговский
69
Капов
4-2-2-2
16
Козакевич
6
Храленков
33
Рахманов
89
23
Лях
62
Гордейчук
23
Олехнович
24
Корцов
42
Бурак
11
Барковский
22
Черняк
16
Садовский
54
Генералов
54
Генералов
16
Садовский
77
16
Алисейко
16
Алисейко
77
23
Дунаев
55
Краснов
55
Краснов
23
Дунаев
69
Капов
37
37
69
Капов
22
Черняк
87
87
22
Черняк
23
Лях
24
Вакулич
24
Вакулич
23
Лях
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
Остались в запасе
Днепр
Динамо-Брест
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Остались в запасе
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Статистика матча Днепр - Динамо-Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Динамо-Брест», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Динамо-Брест»

«Днепр» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Днепр
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