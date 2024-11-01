01.11.2024, пятница, 18:15
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Днепр
Днепр
3-1-3-3
16
Садовский
23
Дунаев
22
Болтрушевич
22
Лукашов
21
Вершинин
77
20
Бордуков
90
7
Клочков
8
Виговский
69
Капов
4-2-2-2
16
Козакевич
6
Храленков
33
Рахманов
89
23
Лях
62
Гордейчук
23
Олехнович
24
Корцов
42
Бурак
11
Барковский
22
Черняк
16
Садовский
54
Генералов
54
Генералов
16
Садовский
77
16
Алисейко
16
Алисейко
77
23
Дунаев
55
Краснов
55
Краснов
23
Дунаев
69
Капов
37
37
69
Капов
22
Черняк
87
87
22
Черняк
23
Лях
24
Вакулич
24
Вакулич
23
Лях
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
Остались в запасе
Днепр
Динамо-Брест
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Остались в запасе
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
17
Александр Александрович
АП
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Статистика матча Днепр - Динамо-Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Динамо-Брест», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»