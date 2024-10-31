31.10.2024, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
4-3-2-1
25
Аудеро
5
Морено
13
Доссена
2
Кемпф
18
Гольданига
36
Маццителли
23
Браунедер
10
Пас
39
Фадера
7
Стрефецца
10
Кутроне
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
4
Патрик
17
Тавареш
11
Исаксен
6
Гендузи
15
Весино
14
Нослин
9
Педро
11
Кастелланос
36
Маццителли
93
Барба
93
Барба
36
Маццителли
5
Морено
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
5
Морено
10
Кутроне
99
Габриеллони
99
Габриеллони
10
Кутроне
39
Фадера
7
Да Кунья
7
Да Кунья
39
Фадера
7
Стрефецца
9
Черри
9
Черри
7
Стрефецца
77
Марушич
2
Жиго
2
Жиго
77
Марушич
4
Патрик
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Патрик
11
Исаксен
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
11
Исаксен
9
Педро
17
Чауна
17
Чауна
9
Педро
14
Нослин
22
Диа
22
Диа
14
Нослин
Остались в запасе
Комо
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
57
William Feola
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
57
William Feola
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Комо - Лацио
1
1
1
4
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
419
406
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.99
3.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Лацио», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»