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  • «Комо» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2024

«Комо» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2024

31 октября 2024, 21:35
Комо
31.10.2024, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 5
Завершен
Лацио
53' Л. Маццителли
28' В. Кастелланос (П) 31' Педро 71' Патрик 81' В. Кастелланос 90+5' Л. Чауна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
(К) ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
57
William Feola
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-3-2-1
25
Аудеро
5
Морено
13
Доссена
2
Кемпф
18
Гольданига
36
Маццителли
23
Браунедер
10
Пас
39
Фадера
7
Стрефецца
10
Кутроне
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
4
Патрик
17
Тавареш
11
Исаксен
6
Гендузи
15
Весино
14
Нослин
9
Педро
11
Кастелланос
36
Маццителли
93
Барба
93
Барба
36
Маццителли
5
Морено
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
5
Морено
10
Кутроне
99
Габриеллони
99
Габриеллони
10
Кутроне
39
Фадера
7
Да Кунья
7
Да Кунья
39
Фадера
7
Стрефецца
9
Черри
9
Черри
7
Стрефецца
77
Марушич
2
Жиго
2
Жиго
77
Марушич
4
Патрик
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Патрик
11
Исаксен
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
11
Исаксен
9
Педро
17
Чауна
17
Чауна
9
Педро
14
Нослин
22
Диа
22
Диа
14
Нослин
Остались в запасе
Комо
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
57
William Feola
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
57
William Feola
ЦЗ
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Комо - Лацио
1
1
1
4
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
419
406
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.99
3.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Лацио», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Лацио»

«Комо» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Комо
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