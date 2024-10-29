Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Болоньи», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Болонья»