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  • «Кальяри» – «Болонья: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

«Кальяри» – «Болонья: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

29 октября 2024, 19:20
Кальяри
29.10.2024, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Болонья
35' Р. Орсолини 51' Й. Одгор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
(К) ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К) ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
27
Пауло Ацци
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Скуффет
19
Паломино
5
Луперто
33
Оберт
4
Цаппа
18
Прати
18
Марин
10
Виола
70
Гаэтано
20
Цортеа
91
Пикколи
4-2-1-3
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
6
Моро
19
Фройлер
14
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
33
Оберт
3
Ауджелло
3
Ауджелло
33
Оберт
18
Прати
8
Адопо
8
Адопо
18
Прати
20
Цортеа
4
Феличи
4
Феличи
20
Цортеа
70
Гаэтано
11
Лувумбо
11
Лувумбо
70
Гаэтано
10
Виола
18
Лападула
18
Лападула
10
Виола
29
Де Сильвестри
4
Пош
4
Пош
29
Де Сильвестри
14
Ндой
3
Хольм
3
Хольм
14
Ндой
6
Моро
80
Фаббиан
80
Фаббиан
6
Моро
21
Одгор
4
Побега
4
Побега
21
Одгор
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Кальяри
Болонья
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
25
Бенха Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
25
Бенха Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кальяри - Болонья
2
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
18
Офсайды
1
1
Количество передач
366
511
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Болоньи», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри»«Болонья»

«Кальяри» – «Болонья: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Кальяри
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