Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-3-2
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
11
Кошта
23
Наварро
8
Морланес
10
Дардер
9
Ларин
19
Мурики
4-2-2-2
13
Агирресабала
2
Горосабель
5
Альварес
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
8
Морланес
3
Копете
3
Копете
8
Морланес
9
Ларин
8
Маскарель
8
Маскарель
9
Ларин
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
23
Наварро
14
Родригес
14
Родригес
23
Наварро
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
4
Паредес
3
Вивиан
3
Вивиан
4
Паредес
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
Остались в запасе
Мальорка
Атлетик
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Мальорка - Атлетик
4
1
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
14
Нарушения
9
12
Офсайды
1
4
Количество передач
274
535
Сейвы
1
1
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Атлетика», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»