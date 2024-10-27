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  • «Ницца» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Ницца» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 17:50
Ницца
27.10.2024, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Монако
45+1' Э. Гессан 71' Г. Лаборд
39' Б. Эмболо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Мельвен Бар
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
(К) ОП
23
Том Луше
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Булка
3
Бар
15
Бомбито
5
Абдельмонем
2
Абди
13
Росарио
23
Луше
6
Будауи
27
Бога
29
Гессан
50
Чо
4-1-1-3-1
99
Майецки
90
Синго
2
Вандерсон
6
Керер
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
23
Луше
33
Менди
33
Менди
23
Луше
27
Бога
10
Диоп
10
Диоп
27
Бога
29
Гессан
26
Буанани
26
Буанани
29
Гессан
50
Чо
9
Лаборд
9
Лаборд
50
Чо
12
Энрике
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Энрике
27
Магасса
27
Магасса
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
Магасса
15
Дьятта
15
Дьятта
Магасса
8
Камара
99
Иленихена
99
Иленихена
8
Камара
Остались в запасе
Ницца
Монако
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ницца - Монако
2
1
4
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
16
11
Офсайды
2
1
Количество передач
310
479
Сейвы
4
7
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Монако», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Монако»

«Ницца» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Ницца
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