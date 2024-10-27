Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Гомеля», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Гомель»