Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-2-1-2
12
Харитонов
24
Маглуар
22
Егоров
23
Наумов
4
Скитов
30
Башилов
22
Скибский
20
Краснов
55
Гирс
37
9
Теверов
4-2-2-2
21
Нечаев
3
Чаговец
4
Ращеня
16
Заяц
3
Матвейчик
20
Алиу
42
Абдуллахи
37
Давискиба
17
Потапенко
11
Антилевский
11
Эффаге
4
Скитов
8
Мосесов
8
Мосесов
4
Скитов
22
Скибский
3
Жумаев
3
Жумаев
22
Скибский
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
Некрасов
30
Трояков
30
Трояков
Некрасов
17
Потапенко
15
Яцкевич
15
Яцкевич
17
Потапенко
11
Антилевский
18
Некрасов
18
Некрасов
11
Антилевский
3
Матвейчик
2
Рылач
2
Рылач
3
Матвейчик
Остались в запасе
Витебск
Гомель
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
44
Станислав Клещук
ВР
7
Фернандо Нето
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
7
Фернандо Нето
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Витебск - Гомель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Гомеля», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»