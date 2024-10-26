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  • «Арсенал» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Арсенал» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 15:50
Арсенал
26.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
32' М. Турищев
88' А. Попов (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
3-1-2-3-1
36
Левашов
20
Волков
22
Семенчук
21
Бердников
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
9
Липовой
22
Цараев
18
Попов
90
Турищев
3-3-2-2
95
Вамбольт
42
Джон
89
Загре
27
Черный
2
Скворцов
38
Алейников
2
Косогоров
5
Зинков
15
Самойлов
78
Куль
28
Султонов
20
Волков
6
Печенкин
6
Печенкин
20
Волков
11
Ткачев
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Ткачев
9
Липовой
28
Жилкин
28
Жилкин
9
Липовой
22
Цараев
21
Шевченко
21
Шевченко
22
Цараев
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
27
Черный
78
Якушевич
78
Якушевич
27
Черный
2
Скворцов
97
Малахов
97
Малахов
2
Скворцов
28
Султонов
90
Шакуро
90
Шакуро
28
Султонов
5
Зинков
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
5
Зинков
2
Косогоров
9
Федоров
9
Федоров
2
Косогоров
Остались в запасе
Арсенал
Шинник
21
Никита Раздорских
ЦП
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
51
Тимофей Митров
ВР
46
Егор Синицын
ОП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
21
Никита Раздорских
ЦП
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
46
Егор Синицын
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Арсенал - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Шинника», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Шинник»

«Арсенал» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник Арсенал
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