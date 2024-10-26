Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Шинника», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Шинник»