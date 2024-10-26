26.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
36
Левашов
20
Волков
22
Семенчук
21
Бердников
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
9
Липовой
22
Цараев
18
Попов
90
Турищев
3-3-2-2
95
Вамбольт
42
Джон
89
Загре
27
Черный
2
Скворцов
38
Алейников
2
Косогоров
5
Зинков
15
Самойлов
78
Куль
28
Султонов
20
Волков
6
Печенкин
6
Печенкин
20
Волков
11
Ткачев
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Ткачев
9
Липовой
28
Жилкин
28
Жилкин
9
Липовой
22
Цараев
21
Шевченко
21
Шевченко
22
Цараев
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
27
Черный
78
Якушевич
78
Якушевич
27
Черный
2
Скворцов
97
Малахов
97
Малахов
2
Скворцов
28
Султонов
90
Шакуро
90
Шакуро
28
Султонов
5
Зинков
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
5
Зинков
2
Косогоров
9
Федоров
9
Федоров
2
Косогоров
Остались в запасе
Арсенал
Шинник
21
Никита Раздорских
ЦП
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
51
Тимофей Митров
ВР
46
Егор Синицын
ОП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
21
Никита Раздорских
ЦП
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
46
Егор Синицын
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Арсенал - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Шинника», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»