24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
4-1-1-3-1
99
Кошта
74
Моура
18
Перес
35
Джало
52
Фернандеш
22
Варела
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
24
Хайме
9
Омородион
3-2-1-2-2
1
Бауманн
15
Жандре
34
Н'Соки
3
Чавес
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
34
Бишоф
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
10
Гложек
35
Джало
2
Зе Педру
2
Зе Педру
35
Джало
24
Хайме
20
Виейра
20
Виейра
24
Хайме
9
Омородион
10
Намасо
10
Намасо
9
Омородион
22
Прасс
39
Юрасек
39
Юрасек
22
Прасс
3
Чавес
21
Дрекслер
21
Дрекслер
3
Чавес
27
Гриллич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Гриллич
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
20
Бериша
7
Брун-Ларсен
10
Гложек
9
Табакович
9
Табакович
10
Гложек
Остались в запасе
Порту
Хоффенхайм
14
Клаудио Рамос
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Витор Бруну
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Порту - Хоффенхайм
3
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
16
9
Офсайды
2
2
Количество передач
388
466
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Хоффенхайма», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»