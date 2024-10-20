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  • «Вольфсбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Вольфсбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 17:20
Вольфсбург
20.10.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 4
Завершен
Вердер
19' Т. Томаш 79' Й. Меле
45+5' М. Вайзер 51' Ф. Агу 67' М. Дукщ 72' М. Груль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-1-3
25
Грабара
3
Вавро
33
Борнау
3
Кулиеракис
17
Баку
27
Арнольд
6
Озкан
13
Каминьски
9
Амура
8
Томаш
19
Винд
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
5
Юнг
32
Фридль
6
Малатини
8
Вайзер
27
Агу
14
Линен
10
Шмид
32
Биттенкурт
17
Груль
33
Дукщ
17
Баку
2
Фишер
2
Фишер
17
Баку
19
Винд
21
Меле
21
Меле
19
Винд
27
Арнольд
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Арнольд
3
Кулиеракис
21
Виммер
21
Виммер
3
Кулиеракис
27
Агу
17
Кен
17
Кен
27
Агу
5
Юнг
5
Пипер
5
Пипер
5
Юнг
6
Малатини
2
Деман
2
Деман
6
Малатини
17
Груль
9
Топп
9
Топп
17
Груль
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
9
Офсайды
4
0
Количество передач
387
530
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.2
2.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Вердера», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург»«Вердер»

Вольфсбург-Вердер смотреть онлайн 20 октября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Вольфсбург
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