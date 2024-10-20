20.10.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-2-1-3
25
Грабара
3
Вавро
33
Борнау
3
Кулиеракис
17
Баку
27
Арнольд
6
Озкан
13
Каминьски
9
Амура
8
Томаш
19
Винд
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
5
Юнг
32
Фридль
6
Малатини
8
Вайзер
27
Агу
14
Линен
10
Шмид
32
Биттенкурт
17
Груль
33
Дукщ
17
Баку
2
Фишер
2
Фишер
17
Баку
19
Винд
21
Меле
21
Меле
19
Винд
27
Арнольд
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Арнольд
3
Кулиеракис
21
Виммер
21
Виммер
3
Кулиеракис
27
Агу
17
Кен
17
Кен
27
Агу
5
Юнг
5
Пипер
5
Пипер
5
Юнг
6
Малатини
2
Деман
2
Деман
6
Малатини
17
Груль
9
Топп
9
Топп
17
Груль
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
9
Офсайды
4
0
Количество передач
387
530
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.2
2.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Вердера», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»