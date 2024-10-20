20.10.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-3-4
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
53
Топджу
22
Свенссон
83
Фернандеш
27
Ндур
7
Мучи
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
3-2-3-2
27
4
Демирбаг
9
Алексич
5
Язгили
12
Гильерме
10
Эрдоган
28
Бораниясевич
23
Базур
26
8
9
Крамер
90
Кылыксой
73
Мусрати
73
Мусрати
90
Кылыксой
83
Фернандеш
23
Мариу
23
Мариу
83
Фернандеш
27
Рафа
6
Булут
6
Булут
27
Рафа
23
Базур
8
Евтович
8
Евтович
23
Базур
26
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
26
10
Эрдоган
28
Кейта
28
Кейта
10
Эрдоган
9
Алексич
17
17
9
Алексич
Остались в запасе
Бешикташ
Коньяспор
96
Emir Yasar
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
96
Emir Yasar
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Коньяспор
2
4
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
11
Офсайды
1
3
Количество передач
527
401
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.05
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Коньяспора», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Коньяспор»
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Источник: «Бомбардир»