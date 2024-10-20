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  • «Бешикташ» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Бешикташ» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 14:50
Бешикташ
20.10.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Коньяспор
28' Ч. Иммобиле (П) 45+2' Рафа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
26
Emmanuel Boateng
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
9
Блаж Крамер
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
96
Emir Yasar
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
27
Арда Кылыч
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
17
Melih Bostan
ЦФ
3-3-4
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
53
Топджу
22
Свенссон
83
Фернандеш
27
Ндур
7
Мучи
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
3-2-3-2
27
4
Демирбаг
9
Алексич
5
Язгили
12
Гильерме
10
Эрдоган
28
Бораниясевич
23
Базур
26
8
9
Крамер
90
Кылыксой
73
Мусрати
73
Мусрати
90
Кылыксой
83
Фернандеш
23
Мариу
23
Мариу
83
Фернандеш
27
Рафа
6
Булут
6
Булут
27
Рафа
23
Базур
8
Евтович
8
Евтович
23
Базур
26
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
26
10
Эрдоган
28
Кейта
28
Кейта
10
Эрдоган
9
Алексич
17
17
9
Алексич
Остались в запасе
Бешикташ
Коньяспор
96
Emir Yasar
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
96
Emir Yasar
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
70
Джан Келеш
ЛВ
27
Арда Кылыч
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Коньяспор
2
4
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
11
Офсайды
1
3
Количество передач
527
401
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.05
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Коньяспора», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Коньяспор»

«Бешикташ» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Коньяспор Бешикташ
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