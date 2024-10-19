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  • «Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 15:50
Ротор
19.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
86' Д. Лаврищев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
67
Адриан Платон
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
97
Таликин
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
3-3-1-3
76
Купцов
76
Суханов
19
Тананеев
18
Мельников
11
Стародуб
21
Горелов
13
Почивалин
67
Платон
11
Абдуллаев
53
Дерюгин
10
Защепкин
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
31
Касимов
57
Болотов
57
Болотов
31
Касимов
24
Мальцев
9
Камлашев
9
Камлашев
24
Мальцев
97
Таликин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
97
Таликин
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
11
Стародуб
7
Аюкин
7
Аюкин
11
Стародуб
10
Защепкин
10
Караев
10
Караев
10
Защепкин
Остались в запасе
Ротор
КАМАЗ
20
Иван Литвенок
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Ротор - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «КАМАЗа», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «КАМАЗ»

«Ротор» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Ротор
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