19.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-1-1-3-1
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
97
Таликин
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
3-3-1-3
76
Купцов
76
Суханов
19
Тананеев
18
Мельников
11
Стародуб
21
Горелов
13
Почивалин
67
Платон
11
Абдуллаев
53
Дерюгин
10
Защепкин
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
31
Касимов
57
Болотов
57
Болотов
31
Касимов
24
Мальцев
9
Камлашев
9
Камлашев
24
Мальцев
97
Таликин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
97
Таликин
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
11
Стародуб
7
Аюкин
7
Аюкин
11
Стародуб
10
Защепкин
10
Караев
10
Караев
10
Защепкин
Остались в запасе
Ротор
КАМАЗ
20
Иван Литвенок
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Ротор - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «КАМАЗа», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «КАМАЗ»
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Источник: «Бомбардир»