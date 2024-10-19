19.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
32
Грифо
20
Доан
20
Адаму
8
Динкчи
3-3-2-2
22
Лабрович
6
Гаувелеув
5
Матсима
5
Бауэр
14
Вольф
18
Якич
13
Яннулис
16
Ониика
37
Реджбечай
9
Тиц
99
Эссенде
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
20
Доан
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
20
Доан
32
Грифо
27
Хефлер
27
Хефлер
32
Грифо
8
Динкчи
24
Муслия
24
Муслия
8
Динкчи
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
99
Эссенде
10
Майер
10
Майер
99
Эссенде
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
37
Реджбечай
21
Кемюр
21
Кемюр
37
Реджбечай
18
Якич
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
18
Якич
16
Ониика
9
Мунье
9
Мунье
16
Ониика
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
1
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
7
Офсайды
0
2
Количество передач
578
429
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Аугсбурга», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Аугсбург»
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Источник: «Бомбардир»