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Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Аугсбурга», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Аугсбург»