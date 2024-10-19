19.10.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
14
Нуньес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
4-2-2-1-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
21
Гомес
15
Кумбула
5
Оливан
33
Крал
20
Ромеро
20
Грагера
10
Лосано
17
Каррерас
9
Велис
17
Бершиче
18
Бойро
18
Бойро
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
46
Гомес
46
Гомес
7
Беренгер
10
Уильямс
25
Джало
25
Джало
10
Уильямс
9
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
9
Уильямс
15
Кумбула
23
Техеро
23
Техеро
15
Кумбула
20
Грагера
6
Кабрера
6
Кабрера
20
Грагера
20
Ромеро
11
Милья
11
Милья
20
Ромеро
17
Каррерас
7
Кардона
7
Кардона
17
Каррерас
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Llorenç Serred
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
31
Llorenç Serred
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
2
3
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
22
Офсайды
0
1
Количество передач
480
349
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Эспаньола», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»