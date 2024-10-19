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  • «Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 13:50
Атлетик
19.10.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 1
Завершен
Эспаньол
6' Д. Вивиан 28' И. Уильямс 30' И. Уильямс 55' А. Беренгер
90+2' А. Техеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
(К) ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Эспаньол
31
Llorenç Serred
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
14
Нуньес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
4-2-2-1-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
21
Гомес
15
Кумбула
5
Оливан
33
Крал
20
Ромеро
20
Грагера
10
Лосано
17
Каррерас
9
Велис
17
Бершиче
18
Бойро
18
Бойро
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
46
Гомес
46
Гомес
7
Беренгер
10
Уильямс
25
Джало
25
Джало
10
Уильямс
9
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
9
Уильямс
15
Кумбула
23
Техеро
23
Техеро
15
Кумбула
20
Грагера
6
Кабрера
6
Кабрера
20
Грагера
20
Ромеро
11
Милья
11
Милья
20
Ромеро
17
Каррерас
7
Кардона
7
Кардона
17
Каррерас
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Llorenç Serred
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
31
Llorenç Serred
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
2
3
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
22
Офсайды
0
1
Количество передач
480
349
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Эспаньола», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Эспаньол»

«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Атлетик
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