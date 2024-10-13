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  • «Ротор» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

«Ротор» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

13 октября 2024, 15:50
Ротор
13.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
29' М. Мальцев
32' А. Быков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
4
Борха Мартинес
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-3-2
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
13
Агеев
4-2-2-2
98
Имамов
50
Быков
53
Журавлев
17
Покидышев
16
Поярков
92
Емельянов
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
24
Мальцев
85
Пяткин
85
Пяткин
24
Мальцев
19
Плотников
57
Болотов
57
Болотов
19
Плотников
31
Касимов
97
Таликин
97
Таликин
31
Касимов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
46
Першин
40
Бавин
40
Бавин
46
Першин
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
Остались в запасе
Ротор
СКА-Хабаровск
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
4
Борха Мартинес
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
4
Борха Мартинес
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Ротор - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «СКА-Хабаровск», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «СКА-Хабаровск»

«Ротор» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Ротор
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