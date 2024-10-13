13.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-1-3-2
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
13
Агеев
4-2-2-2
98
Имамов
50
Быков
53
Журавлев
17
Покидышев
16
Поярков
92
Емельянов
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
24
Мальцев
85
Пяткин
85
Пяткин
24
Мальцев
19
Плотников
57
Болотов
57
Болотов
19
Плотников
31
Касимов
97
Таликин
97
Таликин
31
Касимов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
46
Першин
40
Бавин
40
Бавин
46
Першин
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
Остались в запасе
Ротор
СКА-Хабаровск
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
4
Борха Мартинес
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
4
Борха Мартинес
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Ротор - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «СКА-Хабаровск», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «СКА-Хабаровск»
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Источник: «Бомбардир»