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  • «Родина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Родина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 18:50
Родина
05.10.2024, суббота, 20:00
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
57' А. Юшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
33
Алан Агаев
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шакеров
68
Рядно
55
Крижан
75
Мещанинов
88
Сокол
96
Мальцев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Концевой
7
Юшин
10
Рейна
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
20
Волков
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
22
Цараев
18
Попов
9
Липовой
90
Турищев
68
Рядно
33
Агаев
33
Агаев
68
Рядно
96
Мальцев
36
Кане
36
Кане
96
Мальцев
80
Концевой
11
Кожедуб
11
Кожедуб
80
Концевой
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
18
Попов
28
Жилкин
28
Жилкин
18
Попов
88
Левин
34
Дмитриев
34
Дмитриев
88
Левин
11
Ткачев
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Ткачев
22
Цараев
21
Шевченко
21
Шевченко
22
Цараев
Остались в запасе
Родина
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Родина - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Арсенала», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Арсенал»

«Родина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Родина
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