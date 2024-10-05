Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Арсенала», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Арсенал»