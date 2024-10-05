05.10.2024, суббота, 20:00
Россия. Первая лига, 13 тур
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-2-2-1
1
Шакеров
68
Рядно
55
Крижан
75
Мещанинов
88
Сокол
96
Мальцев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Концевой
7
Юшин
10
Рейна
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
20
Волков
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
22
Цараев
18
Попов
9
Липовой
90
Турищев
68
Рядно
33
Агаев
33
Агаев
68
Рядно
96
Мальцев
36
Кане
36
Кане
96
Мальцев
80
Концевой
11
Кожедуб
11
Кожедуб
80
Концевой
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
18
Попов
28
Жилкин
28
Жилкин
18
Попов
88
Левин
34
Дмитриев
34
Дмитриев
88
Левин
11
Ткачев
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Ткачев
22
Цараев
21
Шевченко
21
Шевченко
22
Цараев
Остались в запасе
Родина
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Родина - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Арсенала», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»