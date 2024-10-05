05.10.2024, суббота, 12:00
Россия. Первая лига, 13 тур
Россия. Первая лига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
4-2-3-1
1
Баклов
5
Кутин
89
Стоцкий
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
15
Бочеров
9
Адаев
88
Агеян
7
Перченок
97
Пасевич
4-1-1-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
53
Журавлев
17
Покидышев
50
Быков
92
Емельянов
40
Бавин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгапшев
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
89
Стоцкий
11
Гуренко
11
Гуренко
89
Стоцкий
9
Адаев
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Адаев
15
Бочеров
9
Муллин
9
Муллин
15
Бочеров
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «СКА-Хабаровск», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»