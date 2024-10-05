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  • «Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 10:50
Уфа
05.10.2024, суббота, 12:00
Россия. Первая лига, 13 тур
3 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
15' В. Адаев 69' Д. Корнюшин 90+4' А. Гуренко
42' А. Гонгапшев 81' Я. Шарль 84' Я. Шарль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4-2-3-1
1
Баклов
5
Кутин
89
Стоцкий
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
15
Бочеров
9
Адаев
88
Агеян
7
Перченок
97
Пасевич
4-1-1-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
53
Журавлев
17
Покидышев
50
Быков
92
Емельянов
40
Бавин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгапшев
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
89
Стоцкий
11
Гуренко
11
Гуренко
89
Стоцкий
9
Адаев
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Адаев
15
Бочеров
9
Муллин
9
Муллин
15
Бочеров
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «СКА-Хабаровск», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «СКА-Хабаровск»

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Уфа
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