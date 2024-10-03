03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
2
Горосабель
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-3-1-1
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
5
Пенетра
4
Мартинс-Инди
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
10
Бурместер
8
Класи
7
ван Боммел
19
Пэррот
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
18
Хаурегисар
21
Эррера
21
Эррера
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Гурусета
2
Майкума
30
Касиус
30
Касиус
2
Майкума
8
Класи
17
Белич
17
Белич
8
Класи
6
Коопмейнерс
15
Лахдо
15
Лахдо
6
Коопмейнерс
5
Пенетра
17
Поку
17
Поку
5
Пенетра
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
Остались в запасе
Атлетик
АЗ Алкмаар
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Атлетик - АЗ Алкмаар
1
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
12
Офсайды
2
6
Количество передач
532
440
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «АЗ Алкмар», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «АЗ Алкмар»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»