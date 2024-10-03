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  • «Атлетик» – «АЗ Алкмар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Атлетик» – «АЗ Алкмар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
Атлетик
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
72' И. Уильямс 85' О. Сансет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
(К) ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
28
Пейо Каналес
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
2
Горосабель
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-3-1-1
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
5
Пенетра
4
Мартинс-Инди
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
10
Бурместер
8
Класи
7
ван Боммел
19
Пэррот
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
18
Хаурегисар
21
Эррера
21
Эррера
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Гурусета
2
Майкума
30
Касиус
30
Касиус
2
Майкума
8
Класи
17
Белич
17
Белич
8
Класи
6
Коопмейнерс
15
Лахдо
15
Лахдо
6
Коопмейнерс
5
Пенетра
17
Поку
17
Поку
5
Пенетра
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
Остались в запасе
Атлетик
АЗ Алкмаар
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Атлетик - АЗ Алкмаар
1
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
12
Офсайды
2
6
Количество передач
532
440
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «АЗ Алкмар», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «АЗ Алкмар»

Атлетик – АЗ Алкмар смотреть онлайн 3 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы АЗ Алкмаар Атлетик
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