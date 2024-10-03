03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3-2-1-1-3
1
Бауманн
25
Акпогума
34
Н'Соки
15
Жандре
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
34
Бишоф
9
Мерстедт
27
Крамарич
10
Гложек
4-2-1-2-1
1
Бущан
20
Караваев
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
91
Михайленко
6
Бражко
10
Шапаренко
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
25
Акпогума
21
Дрекслер
21
Дрекслер
25
Акпогума
15
Жандре
3
Кадержабек
3
Кадержабек
15
Жандре
27
Гриллич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Гриллич
27
Крамарич
30
Бюлтер
30
Бюлтер
27
Крамарич
9
Мерстедт
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Мерстедт
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
22
Кабаев
15
Рубчинский
15
Рубчинский
22
Кабаев
6
Бражко
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Бражко
32
Михавко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
32
Михавко
Остались в запасе
Хоффенхайм
Динамо К
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Хоффенхайм - Динамо К
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
493
530
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Динамо» Киев, 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Динамо» К
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»