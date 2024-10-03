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  • «Хоффенхайм» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Хоффенхайм» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Хоффенхайм
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
22' А. Гложек 60' А. Гложек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
34
Том Бишоф
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Динамо К
1
Георгий Бущан
(К) ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
3-2-1-1-3
1
Бауманн
25
Акпогума
34
Н'Соки
15
Жандре
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
34
Бишоф
9
Мерстедт
27
Крамарич
10
Гложек
4-2-1-2-1
1
Бущан
20
Караваев
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
91
Михайленко
6
Бражко
10
Шапаренко
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
25
Акпогума
21
Дрекслер
21
Дрекслер
25
Акпогума
15
Жандре
3
Кадержабек
3
Кадержабек
15
Жандре
27
Гриллич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Гриллич
27
Крамарич
30
Бюлтер
30
Бюлтер
27
Крамарич
9
Мерстедт
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Мерстедт
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
22
Кабаев
15
Рубчинский
15
Рубчинский
22
Кабаев
6
Бражко
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Бражко
32
Михавко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
32
Михавко
Остались в запасе
Хоффенхайм
Динамо К
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Хоффенхайм - Динамо К
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
493
530
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Динамо» Киев, 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Динамо» К

«Хоффенхайм» – «Динамо» Киев смотреть онлайн 3 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо К Хоффенхайм
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