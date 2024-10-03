Составы команд
Виктория
Виктория
3-3-3-1
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
15
Маркович
6
Черв
23
Калвах
20
97
Йирка
10
Шулц
20
Каду
80
Аду
4-3-2-1
39
Бонманн
17
Сон
24
Вердон
4
Алмейда
16
Витри
18
Чочев
6
Наресси
24
Пиотровски
37
Рик
11
Видаль
12
Секо
97
Йирка
10
Копиц
10
Копиц
97
Йирка
20
Каду
8
Москера
8
Москера
20
Каду
20
15
Васулин
15
Васулин
20
4
Алмейда
5
Терзиев
5
Терзиев
4
Алмейда
18
Чочев
23
Дуарте
23
Дуарте
18
Чочев
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
11
Видаль
20
Камара
20
Камара
11
Видаль
Остались в запасе
Виктория
Лудогорец
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
63
Atanas Pemperski
ЦЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
63
Atanas Pemperski
ЦЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Виктория - Лудогорец
2
4
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Количество передач
438
471
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Лудогорца», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Лудогорец»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»