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  • «Виктория» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Виктория» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
Виктория
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
0 : 0
Завершен
Лудогорец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
10
Павел Шулц
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
20
Каду
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
(К) ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
63
Atanas Pemperski
ЦЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
23
Дерой Дуарте
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
3-3-3-1
23
Йедличка
40
Дуэ
21
Емелка
15
Маркович
6
Черв
23
Калвах
20
97
Йирка
10
Шулц
20
Каду
80
Аду
4-3-2-1
39
Бонманн
17
Сон
24
Вердон
4
Алмейда
16
Витри
18
Чочев
6
Наресси
24
Пиотровски
37
Рик
11
Видаль
12
Секо
97
Йирка
10
Копиц
10
Копиц
97
Йирка
20
Каду
8
Москера
8
Москера
20
Каду
20
15
Васулин
15
Васулин
20
4
Алмейда
5
Терзиев
5
Терзиев
4
Алмейда
18
Чочев
23
Дуарте
23
Дуарте
18
Чочев
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
11
Видаль
20
Камара
20
Камара
11
Видаль
Остались в запасе
Виктория
Лудогорец
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
63
Atanas Pemperski
ЦЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
12
Александр Сойка
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
63
Atanas Pemperski
ЦЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Виктория - Лудогорец
2
4
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Количество передач
438
471
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Лудогорца», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория»«Лудогорец»

«Виктория» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лудогорец Виктория
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