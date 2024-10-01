01.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Зальцбург
Зальцбург
4-1-2-2-1
28
Бласвих
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
39
Моргалла
29
Гурна
2
Бидструп
8
Кларк
14
Дагхим
10
Глух
19
Конате
3-2-2-2-1
40
Бизот
26
Ле Кардинал
3
Кулибали
6
Фернандес
70
Лала
21
Айдара
95
Камара
8
Маньетти
19
Сима
20
дель Кастильо
19
Ажорк
6
Байду
34
Бланк
34
Бланк
6
Байду
39
Моргалла
22
Байчетич
22
Байчетич
39
Моргалла
29
Гурна
6
Дьямбу
6
Дьямбу
29
Гурна
2
Бидструп
33
Капалдо
33
Капалдо
2
Бидструп
8
Кларк
45
Нене
45
Нене
8
Кларк
6
Фернандес
8
Мартен
8
Мартен
6
Фернандес
95
Камара
23
Думбия
23
Думбия
95
Камара
19
Ажорк
21
Февр
21
Февр
19
Ажорк
19
Сима
28
Лаж
28
Лаж
19
Сима
20
дель Кастильо
17
Бальде
17
Бальде
20
дель Кастильо
Остались в запасе
Зальцбург
Брест
1
Салько Хамзич
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
49
Мусса Йео
ЦП
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
49
Мусса Йео
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Зальцбург - Брест
3
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
17
11
Офсайды
3
0
Количество передач
453
426
Сейвы
2
7
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Бреста», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»