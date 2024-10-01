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  • «Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 18:35
Зальцбург
01.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 4
Завершен
Брест
24' А. Сима 66' М. Камара 71' А. Сима 75' М. Лаж
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К) ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
(К) ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Зальцбург
1
Салько Хамзич
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
33
Николас Капалдо
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Камори Думбия
АП
9
Аксель Камблан
АП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
4-1-2-2-1
28
Бласвих
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
39
Моргалла
29
Гурна
2
Бидструп
8
Кларк
14
Дагхим
10
Глух
19
Конате
3-2-2-2-1
40
Бизот
26
Ле Кардинал
3
Кулибали
6
Фернандес
70
Лала
21
Айдара
95
Камара
8
Маньетти
19
Сима
20
дель Кастильо
19
Ажорк
6
Байду
34
Бланк
34
Бланк
6
Байду
39
Моргалла
22
Байчетич
22
Байчетич
39
Моргалла
29
Гурна
6
Дьямбу
6
Дьямбу
29
Гурна
2
Бидструп
33
Капалдо
33
Капалдо
2
Бидструп
8
Кларк
45
Нене
45
Нене
8
Кларк
6
Фернандес
8
Мартен
8
Мартен
6
Фернандес
95
Камара
23
Думбия
23
Думбия
95
Камара
19
Ажорк
21
Февр
21
Февр
19
Ажорк
19
Сима
28
Лаж
28
Лаж
19
Сима
20
дель Кастильо
17
Бальде
17
Бальде
20
дель Кастильо
Остались в запасе
Зальцбург
Брест
1
Салько Хамзич
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
49
Мусса Йео
ЦП
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
49
Мусса Йео
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Зальцбург - Брест
3
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
17
11
Офсайды
3
0
Количество передач
453
426
Сейвы
2
7
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Бреста», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Брест»

«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брест Зальцбург
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