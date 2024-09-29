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  • «Чайка» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Чайка» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 16:50
Чайка
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
62' В. Лисакович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Штепа
45
Кармаев
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
11
Николаев
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
4-1-2-1-2
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
25
Андраде
44
Исаенко
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
14
Аппаев
99
Лисакович
11
Николаев
24
Ивашин
24
Ивашин
11
Николаев
45
Кармаев
2
Пелих
2
Пелих
45
Кармаев
10
Бамматгереев
9
Козаченко
9
Козаченко
10
Бамматгереев
19
Руденко
80
Арбузов
80
Арбузов
19
Руденко
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
96
Мохаммад
59
Аванесян
59
Аванесян
96
Мохаммад
44
Исаенко
17
Ковалев
17
Ковалев
44
Исаенко
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
14
Аппаев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Аппаев
Остались в запасе
Чайка
Балтика
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Чайка - Балтика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Балтики», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Балтика»

Чайка-Балтика смотреть онлайн 29 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Чайка
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