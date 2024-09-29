29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-2-2-2
1
Штепа
45
Кармаев
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
11
Николаев
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
4-1-2-1-2
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
25
Андраде
44
Исаенко
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
14
Аппаев
99
Лисакович
11
Николаев
24
Ивашин
24
Ивашин
11
Николаев
45
Кармаев
2
Пелих
2
Пелих
45
Кармаев
10
Бамматгереев
9
Козаченко
9
Козаченко
10
Бамматгереев
19
Руденко
80
Арбузов
80
Арбузов
19
Руденко
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
96
Мохаммад
59
Аванесян
59
Аванесян
96
Мохаммад
44
Исаенко
17
Ковалев
17
Ковалев
44
Исаенко
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
14
Аппаев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Аппаев
Остались в запасе
Чайка
Балтика
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Чайка - Балтика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Балтики», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Балтика»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»