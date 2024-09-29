29.09.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 6 тур
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-3-2-2
92
Палеари
23
Войвода
3
Соса
23
Коко
25
Масина
61
Тамез
19
Лазаро
21
Риччи
20
Илич
91
Сапата
19
Санабрия
4-1-2-1-2
49
Проведель
29
Лаццари
26
Романьоли
34
Хила
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
23
Войвода
3
Марипан
3
Марипан
23
Войвода
3
Соса
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Соса
19
Санабрия
10
Влашич
10
Влашич
19
Санабрия
61
Тамез
19
Адамс
19
Адамс
61
Тамез
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
22
Диа
15
Весино
15
Весино
22
Диа
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
Остались в запасе
Торино
Лацио
45
Francesco Plaia
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
45
Francesco Plaia
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Торино - Лацио
4
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
483
358
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Лацио», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»