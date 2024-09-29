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  • «Торино» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Торино» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 12:20
Торино
29.09.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 3
Завершен
Лацио
67' Ч. Адамс 90+2' С. Коко
8' М. Гендузи 60' Б. Диа 89' Т. Нослин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Торино
45
Francesco Plaia
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
10
Никола Влашич
АП
25
Алиу Нджи
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-3-2-2
92
Палеари
23
Войвода
3
Соса
23
Коко
25
Масина
61
Тамез
19
Лазаро
21
Риччи
20
Илич
91
Сапата
19
Санабрия
4-1-2-1-2
49
Проведель
29
Лаццари
26
Романьоли
34
Хила
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
23
Войвода
3
Марипан
3
Марипан
23
Войвода
3
Соса
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Соса
19
Санабрия
10
Влашич
10
Влашич
19
Санабрия
61
Тамез
19
Адамс
19
Адамс
61
Тамез
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
22
Диа
15
Весино
15
Весино
22
Диа
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
Остались в запасе
Торино
Лацио
45
Francesco Plaia
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
45
Francesco Plaia
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Торино - Лацио
4
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
483
358
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Лацио», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Лацио»

«Торино» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Торино
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