29.09.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-1-2-2
13
Гуаита
23
Домингес
5
Каррейра
30
Мингеса
3
Алонсо
20
Родригес
6
Мориба
7
Гонсалес
23
Родригес
7
Иглесиас
11
Дуран
3-1-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
3
Гутьеррес
37
Крейчи
21
Ромеу
21
Эррера
11
Цыганков
23
Мартин
7
Данжума
9
Руис
11
Дуран
5
Сотело
5
Сотело
11
Дуран
5
Каррейра
23
Альварес
23
Альварес
5
Каррейра
7
Гонсалес
19
Сведберг
19
Сведберг
7
Гонсалес
6
Мориба
10
Аспас
10
Аспас
6
Мориба
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
17
Блинд
5
Лопес
5
Лопес
17
Блинд
21
Эррера
14
Солис
14
Солис
21
Эррера
21
Ромеу
6
ван де Бек
6
ван де Бек
21
Ромеу
7
Данжума
17
Хиль
17
Хиль
7
Данжума
9
Руис
10
Порту
10
Порту
9
Руис
Остались в запасе
Сельта
Жирона
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Сельта - Жирона
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
546
604
Сейвы
4
1
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Жироны», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»