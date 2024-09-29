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  • «Сельта» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Сельта» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 13:50
Сельта
29.09.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
81' Я. Аспас
38' Я. Эррера
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
(К) ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
11
Пабло Дуран
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
(К) АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Гуаита
23
Домингес
5
Каррейра
30
Мингеса
3
Алонсо
20
Родригес
6
Мориба
7
Гонсалес
23
Родригес
7
Иглесиас
11
Дуран
3-1-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
3
Гутьеррес
37
Крейчи
21
Ромеу
21
Эррера
11
Цыганков
23
Мартин
7
Данжума
9
Руис
11
Дуран
5
Сотело
5
Сотело
11
Дуран
5
Каррейра
23
Альварес
23
Альварес
5
Каррейра
7
Гонсалес
19
Сведберг
19
Сведберг
7
Гонсалес
6
Мориба
10
Аспас
10
Аспас
6
Мориба
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
17
Блинд
5
Лопес
5
Лопес
17
Блинд
21
Эррера
14
Солис
14
Солис
21
Эррера
21
Ромеу
6
ван де Бек
6
ван де Бек
21
Ромеу
7
Данжума
17
Хиль
17
Хиль
7
Данжума
9
Руис
10
Порту
10
Порту
9
Руис
Остались в запасе
Сельта
Жирона
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Сельта - Жирона
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
546
604
Сейвы
4
1
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Жироны», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Жирона»

«Сельта» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Сельта
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