28.09.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-2-1-3-1
21
Лапоухов
26
Калинин
20
Сачивко
23
Поляков
5
Рай
32
Пигас
29
Амиан
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
3-2-1-3-1
1
Климович
99
Юдчиц
5
Ковель
33
Ибрахим
11
Кобеев
22
Булмага
77
Кравченко
7
Ровдо
6
Гоманов
21
Журавлев
9
Шестюк
8
Демченко
20
Школик
20
Школик
8
Демченко
98
Подстрелов
26
Седько
26
Седько
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
Остались в запасе
Динамо Мн
Ислочь
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Динамо Мн - Ислочь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Ислочи», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»