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  • «Динамо» Минск – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Динамо» Минск – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 16:50
Динамо Мн
28.09.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Ислочь
51' Б. Амиан 89' Б. Амиан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
3-2-1-3-1
21
Лапоухов
26
Калинин
20
Сачивко
23
Поляков
5
Рай
32
Пигас
29
Амиан
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
3-2-1-3-1
1
Климович
99
Юдчиц
5
Ковель
33
Ибрахим
11
Кобеев
22
Булмага
77
Кравченко
7
Ровдо
6
Гоманов
21
Журавлев
9
Шестюк
8
Демченко
20
Школик
20
Школик
8
Демченко
98
Подстрелов
26
Седько
26
Седько
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
Остались в запасе
Динамо Мн
Ислочь
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Динамо Мн - Ислочь
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Желтые карточки
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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Ислочи», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Ислочь»

«Динамо» Минск – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Динамо Мн
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