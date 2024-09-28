28.09.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
3-2-2-2-1
1
Новичков
25
Туре
72
Аскаров
50
Шалашников
66
Камара
30
Лихтин
7
Левковец
2
Бамба
17
Дуксо
9
Леонович
23
Горбач
4-1-2-1-2
12
Харитонов
4
Скитов
24
Маглуар
23
Наумов
22
Егоров
30
Башилов
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
37
10
Варданян
7
Левковец
5
Селезнев
5
Селезнев
7
Левковец
9
Леонович
17
Копытич
17
Копытич
9
Леонович
10
Варданян
2
Гулецкий
2
Гулецкий
10
Варданян
22
Скибский
17
Новых
17
Новых
22
Скибский
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
55
Гирс
14
Червяков
14
Червяков
55
Гирс
Остались в запасе
Сморгонь
Витебск
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Сморгонь - Витебск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Витебска», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»