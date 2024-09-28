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  • «Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 14:50
Сморгонь
28.09.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Витебск
27' К. Варданян (П) 81' Д. Гирс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Новичков
25
Туре
72
Аскаров
50
Шалашников
66
Камара
30
Лихтин
7
Левковец
2
Бамба
17
Дуксо
9
Леонович
23
Горбач
4-1-2-1-2
12
Харитонов
4
Скитов
24
Маглуар
23
Наумов
22
Егоров
30
Башилов
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
37
10
Варданян
7
Левковец
5
Селезнев
5
Селезнев
7
Левковец
9
Леонович
17
Копытич
17
Копытич
9
Леонович
10
Варданян
2
Гулецкий
2
Гулецкий
10
Варданян
22
Скибский
17
Новых
17
Новых
22
Скибский
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
55
Гирс
14
Червяков
14
Червяков
55
Гирс
Остались в запасе
Сморгонь
Витебск
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Сморгонь - Витебск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Витебска», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Витебск»

«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Сморгонь
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