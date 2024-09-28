28.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-1-2-2
1
Николас
25
Нец
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
16
Сандер
7
Штегер
11
Н'Гуму
11
Кляйнденст
14
Плеа
4-1-2-1-2
1
Реннов
7
Фогт
37
Лейте
5
Дехи
15
Роте
8
Хедира
19
Хаберер
13
Шафер
11
Чон
17
Холлербах
9
Джордан
14
Плеа
5
Фридрих
5
Фридрих
14
Плеа
16
Сандер
20
Райц
20
Райц
16
Сандер
7
Штегер
25
Хак
25
Хак
7
Штегер
11
Н'Гуму
70
Чванчара
70
Чванчара
11
Н'Гуму
15
Роте
14
Кверфельд
14
Кверфельд
15
Роте
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
17
Холлербах
8
Бенеш
8
Бенеш
17
Холлербах
9
Джордан
21
Скарке
21
Скарке
9
Джордан
11
Чон
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Чон
Остались в запасе
Боруссия М
Унион
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Александер Шволов
ВР
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Боруссия М - Унион
3
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
608
341
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Униона», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Унион»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»