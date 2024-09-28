28.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-2-1-3
25
Грабара
33
Борнау
15
Зесигер
3
Кулиеракис
2
Фишер
27
Арнольд
32
Сванберг
13
Каминьски
19
Винд
8
Томаш
9
Амура
3-3-2-2
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
32
Ридер
20
Мийо
18
Левелинг
9
Демирович
8
Томаш
17
Баку
17
Баку
8
Томаш
32
Сванберг
40
Вранкс
40
Вранкс
32
Сванберг
27
Арнольд
6
Озкан
6
Озкан
27
Арнольд
9
Амура
91
Беренс
91
Беренс
9
Амура
4
Вагноман
15
Штенцель
15
Штенцель
4
Вагноман
32
Ридер
10
Фюрих
10
Фюрих
32
Ридер
20
Мийо
26
Ундав
26
Ундав
20
Мийо
18
Левелинг
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
18
Левелинг
9
Демирович
19
Туре
19
Туре
9
Демирович
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
27
Мариус Мюллер
ВР
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
91
Анри Чейз
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
5
1
1
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
20
10
Офсайды
2
3
Количество передач
248
575
Сейвы
2
0
Точность передач %
64
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Штутгарта», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»