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Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Штутгарта», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Штутгарт»