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  • «Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 15:20
РБ Лейпциг
28.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Аугсбург
11' Б. Шешко 15' Б. Шешко 46' Л. Опенда 57' Х. Симонс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
23
Люкеба
4
Орбан
2
Гертрейда
13
Зайвальд
21
Айдара
7
Нуса
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-3-2-1-1
22
Лабрович
5
Бауэр
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
14
Вольф
18
Якич
13
Яннулис
37
Реджбечай
16
Ониика
11
Варгас
9
Тиц
23
Люкеба
3
Битшиабу
3
Битшиабу
23
Люкеба
22
Раум
39
Хенрикс
39
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
7
Нуса
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
13
Шлоттербек
5
Матсима
5
Матсима
13
Шлоттербек
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
37
Реджбечай
97
Йенсен
97
Йенсен
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Мунье
9
Мунье
11
Варгас
9
Тиц
7
Кабадайи
7
Кабадайи
9
Тиц
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Финн Дамен
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
560
383
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Аугсбурга», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Аугсбург»

«Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург РБ Лейпциг
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