28.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
23
Люкеба
4
Орбан
2
Гертрейда
13
Зайвальд
21
Айдара
7
Нуса
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-3-2-1-1
22
Лабрович
5
Бауэр
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
14
Вольф
18
Якич
13
Яннулис
37
Реджбечай
16
Ониика
11
Варгас
9
Тиц
23
Люкеба
3
Битшиабу
3
Битшиабу
23
Люкеба
22
Раум
39
Хенрикс
39
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
7
Нуса
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
13
Шлоттербек
5
Матсима
5
Матсима
13
Шлоттербек
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
37
Реджбечай
97
Йенсен
97
Йенсен
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Мунье
9
Мунье
11
Варгас
9
Тиц
7
Кабадайи
7
Кабадайи
9
Тиц
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Финн Дамен
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
6
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
560
383
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.24
1.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Аугсбурга», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»