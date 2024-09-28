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  • «ЛНЗ» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«ЛНЗ» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 14:20
ЛНЗ
28.09.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
42' Ф. Момо
82' D. Yanakov
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
12
Chijoke Aniagboso
ВР
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
3-1-2-3-2
34
Муравский
55
Салиху
22
Путря
5
Ноникашвили
11
Пасич
22
Яшари
16
Олейник
18
Бойко
12
Топалов
22
Момо
99
3-3-2-2
12
Аниагбосо
15
Лацабидзе
86
Удод
91
Бутко
44
6
Белошевский
6
28
Габелок
24
Джарджу
9
11
Попов
16
Олейник
9
Наумец
9
Наумец
16
Олейник
12
Топалов
10
Авагимян
10
Авагимян
12
Топалов
22
Момо
19
Халаила
19
Халаила
22
Момо
28
Габелок
33
33
28
Габелок
24
Джарджу
77
77
24
Джарджу
Остались в запасе
ЛНЗ
Черноморец
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча ЛНЗ - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Черноморца», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ»«Черноморец»

«ЛНЗ» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Черноморец ЛНЗ
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