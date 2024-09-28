28.09.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
3-1-2-3-2
34
Муравский
55
Салиху
22
Путря
5
Ноникашвили
11
Пасич
22
Яшари
16
Олейник
18
Бойко
12
Топалов
22
Момо
99
3-3-2-2
12
Аниагбосо
15
Лацабидзе
86
Удод
91
Бутко
44
6
Белошевский
6
28
Габелок
24
Джарджу
9
11
Попов
16
Олейник
9
Наумец
9
Наумец
16
Олейник
12
Топалов
10
Авагимян
10
Авагимян
12
Топалов
22
Момо
19
Халаила
19
Халаила
22
Момо
28
Габелок
33
33
28
Габелок
24
Джарджу
77
77
24
Джарджу
Остались в запасе
ЛНЗ
Черноморец
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча ЛНЗ - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Черноморца», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»