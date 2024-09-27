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  • «Вальядолид» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

«Вальядолид» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

27 сентября 2024, 20:50
Вальядолид
27.09.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
90+4' И. Санчес
59' К. Ларин 83' В. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Луис Перес
(К) ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Марио Мартин
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
34
Рауль Часко
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Sebas Wade
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хейн
35
Ба
4
Торрес
15
Джемерт
2
Перес
2
Роша
21
Мартин
71
Перес
11
Мачис
18
Моро
9
Латаса
4-1-3-1-1
13
Роман
24
Маффео
21
Раильо
3
Копете
22
Мохика
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
23
Наварро
14
Родригес
9
Ларин
71
Перес
24
Юрич
24
Юрич
71
Перес
2
Перес
34
Часко
34
Часко
2
Перес
11
Мачис
10
Санчес
10
Санчес
11
Мачис
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
14
Родригес
10
Дардер
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Дардер
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
Остались в запасе
Вальядолид
Мальорка
13
Андре Феррейра
ВР
16
Mario Maroto
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Sebas Wade
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
16
Mario Maroto
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Sebas Wade
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вальядолид - Мальорка
2
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
11
Офсайды
2
1
Количество передач
408
413
Сейвы
4
0
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Мальорки», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид»«Мальорка»

«Вальядолид» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Вальядолид
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