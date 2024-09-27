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  • «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

«Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

27 сентября 2024, 17:10
Аль-Наср
27.09.2024, пятница, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Вахда
41' А. Габриэль 56' К. Роналду (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Вахда
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
(К) ОП
4
Александру Крету
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Вахда
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
4-1-3-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
3
Симакан
4
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
20
Габриэль
7
Роналду
20
Уэсли
3-1-3-2-1
1
Аль-Оаишер
2
Аль-Мовалад
13
Аль-Алаели
5
Эль-Ямик
4
Бакшвин
4
Крету
35
7
Бакуна
8
Амин
11
Гудвин
9
Игало
4
Ляпорт
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
4
Ляпорт
25
Отавио
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
25
Отавио
20
Уэсли
29
Гариб
29
Гариб
20
Уэсли
20
Габриэль
23
Яхья
23
Яхья
20
Габриэль
5
Эль-Ямик
2
2
5
Эль-Ямик
9
Игало
24
Нур
24
Нур
9
Игало
7
Бакуна
80
Наджи
80
Наджи
7
Бакуна
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Вахда
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Вахда
3
1
1
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
11
Офсайды
3
0
Количество передач
578
304
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Вахда», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 18:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»

«Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Вахда Аль-Наср
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