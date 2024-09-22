22.09.2024, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-4-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
73
Мусрати
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
3-1-3-1-2
1
Эзер
15
Дюбуа
4
Кларо
88
Эркин
57
Кабасакал
6
Ялчин
18
Мидтсьё
9
Тиам
8
Акбаба
23
Кутуджу
14
Саис
27
Рафа
53
Топджу
53
Топджу
27
Рафа
9
Иммобиле
14
Онана
14
Онана
9
Иммобиле
7
Рашица
6
Булут
6
Булут
7
Рашица
73
Мусрати
90
Кылыксой
90
Кылыксой
73
Мусрати
88
Эркин
75
Бингель
75
Бингель
88
Эркин
15
Дюбуа
17
Мерас
17
Мерас
15
Дюбуа
14
Саис
26
Шелви
26
Шелви
14
Саис
8
Акбаба
7
Акбунар
7
Акбунар
8
Акбаба
23
Кутуджу
17
Ампем
17
Ампем
23
Кутуджу
Остались в запасе
Бешикташ
Эюпспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Бешикташ - Эюпспор
1
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
504
302
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.86
2.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Эюпспора», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Эюпспор»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»