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  • «Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 18:50
Бешикташ
22.09.2024, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Эюпспор
20' М. Рашица 90+3' Ч. Иммобиле (П)
64' Э. Акбаба (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
88
Джанер Эркин
(К) ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Эюпспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Принс Ампем
ПВ
9
Джанни Бруно
ЦФ
3-4-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
73
Мусрати
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
3-1-3-1-2
1
Эзер
15
Дюбуа
4
Кларо
88
Эркин
57
Кабасакал
6
Ялчин
18
Мидтсьё
9
Тиам
8
Акбаба
23
Кутуджу
14
Саис
27
Рафа
53
Топджу
53
Топджу
27
Рафа
9
Иммобиле
14
Онана
14
Онана
9
Иммобиле
7
Рашица
6
Булут
6
Булут
7
Рашица
73
Мусрати
90
Кылыксой
90
Кылыксой
73
Мусрати
88
Эркин
75
Бингель
75
Бингель
88
Эркин
15
Дюбуа
17
Мерас
17
Мерас
15
Дюбуа
14
Саис
26
Шелви
26
Шелви
14
Саис
8
Акбаба
7
Акбунар
7
Акбунар
8
Акбаба
23
Кутуджу
17
Ампем
17
Ампем
23
Кутуджу
Остались в запасе
Бешикташ
Эюпспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Бешикташ - Эюпспор
1
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
504
302
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.86
2.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Эюпспора», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Эюпспор»

«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Эюпспор Бешикташ
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