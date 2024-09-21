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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 19:50
Аль-Хиляль
21.09.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
3' А. Митрович 14' А. Митрович (П) 37' С. Аль-Давсари
86' К. Бензема
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
5
Аль-Амри
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
19
Диаби
34
Бергвейн
9
Бензема
6
Лоди
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
6
Лоди
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
87
Тамбакти
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
87
Тамбакти
29
Аль-Давсари
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
29
Аль-Давсари
2
Перейра
6
Аль-Муса
6
Аль-Муса
2
Перейра
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
6
Фабиньо
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
6
Фабиньо
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
1
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
17
Офсайды
4
9
Количество передач
519
361
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Иттихад», 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Аль-Иттихад»

Аль-Хиляль-Аль-Иттихад смотреть онлайн 21 сентября

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Хиляль
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