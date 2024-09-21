21.09.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
5
Аль-Амри
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
19
Диаби
34
Бергвейн
9
Бензема
6
Лоди
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
6
Лоди
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
87
Тамбакти
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
87
Тамбакти
29
Аль-Давсари
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
29
Аль-Давсари
2
Перейра
6
Аль-Муса
6
Аль-Муса
2
Перейра
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
6
Фабиньо
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
6
Фабиньо
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
1
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
17
Офсайды
4
9
Количество передач
519
361
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Иттихад», 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»