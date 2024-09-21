Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-3-1-1-1
1
Рудько
44
15
Лацабидзе
86
Удод
6
6
Белошевский
3
Кисиль
28
Габелок
7
Петряк
9
4-2-2-2
12
Кемкин
11
Мирошниченко
3
Адамюк
4
Бабогло
4
8
Чачуа
21
Альварес
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
33
28
Габелок
33
33
28
Габелок
15
Лацабидзе
66
Сигеев
66
Сигеев
15
Лацабидзе
7
Петряк
77
77
7
Петряк
9
11
Попов
11
Попов
9
8
Чачуа
21
Клименко
21
Клименко
8
Чачуа
33
12
Подлепенец
12
Подлепенец
33
9
9
Устименко
9
Устименко
9
Остались в запасе
Черноморец
Карпаты
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Черноморец - Карпаты
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Карпат», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»