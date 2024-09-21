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  • «Черноморец» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Черноморец» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 11:50
Черноморец
21.09.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Карпаты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Амбросий Чачуа
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
37
Бруниньо
АП
33
Stênio
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Рудько
44
15
Лацабидзе
86
Удод
6
6
Белошевский
3
Кисиль
28
Габелок
7
Петряк
9
4-2-2-2
12
Кемкин
11
Мирошниченко
3
Адамюк
4
Бабогло
4
8
Чачуа
21
Альварес
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
33
28
Габелок
33
33
28
Габелок
15
Лацабидзе
66
Сигеев
66
Сигеев
15
Лацабидзе
7
Петряк
77
77
7
Петряк
9
11
Попов
11
Попов
9
8
Чачуа
21
Клименко
21
Клименко
8
Чачуа
33
12
Подлепенец
12
Подлепенец
33
9
9
Устименко
9
Устименко
9
Остались в запасе
Черноморец
Карпаты
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Черноморец - Карпаты
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Карпат», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Карпаты»

Черноморец-Карпаты смотреть онлайн 21 сентября

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Черноморец
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