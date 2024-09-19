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  • «Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 20:50
Брест
19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
Штурм
23' У. Маньетти 56' А. Сима
45+1' Э. Фернандес (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Сиди Джатта
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
3-2-2-2-1
40
Бизот
5
Шардонне
3
Кулибали
6
Фернандес
23
Амави
70
Лала
95
Камара
8
Маньетти
21
Февр
19
Сима
19
Ажорк
3-2-2-1-2
37
Шерпен
5
Вютрих
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
4
Айву
14
Хорват
8
Китеишвили
11
Бевинг
14
Бирет
14
Джатта
23
Амави
21
Айдара
21
Айдара
23
Амави
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
6
Фернандес
23
Думбия
23
Думбия
6
Фернандес
21
Февр
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
21
Февр
19
Сима
28
Лаж
28
Лаж
19
Сима
14
Хорват
35
Ялкуйе
35
Ялкуйе
14
Хорват
14
Джатта
14
Звонарек
14
Звонарек
14
Джатта
14
Бирет
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Бирет
8
Китеишвили
36
Камара
36
Камара
8
Китеишвили
Остались в запасе
Брест
Штурм
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
17
Мама Бальде
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
17
Мама Бальде
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Брест - Штурм
3
1
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
23
Офсайды
0
6
Количество передач
377
285
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Штурма», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест»«Штурм»

«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Штурм Брест
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