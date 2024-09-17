Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Динамо» Загреб, 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Динамо»