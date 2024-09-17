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  • «Бавария» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

«Бавария» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

17 сентября 2024, 20:50
Бавария
17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
9 : 2
Завершен
Динамо Загреб
19' Г. Кейн (П) 33' Р. Геррейру 38' М. Олисе 57' Г. Кейн 61' М. Олисе 73' Г. Кейн (П) 78' Г. Кейн (П) 85' Л. Сане 90+2' Л. Горецка
49' Б. Петкович 50' Т. Огивара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Бруно Петкович
(К) ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Макс Шмитт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-2-3-2
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
3
Ммае
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
26
Огивара
27
Мишич
20
Батурина
26
Рог
9
Петкович
7
Пьяца
1
Нойер
26
Ульрайх
26
Ульрайх
1
Нойер
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
27
Горецка
27
Горецка
22
Геррейру
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
20
Батурина
45
Адеми
45
Адеми
20
Батурина
26
Огивара
11
Ходжа
11
Ходжа
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
77
Шпикич
77
Шпикич
18
Пьерр-Габриэль
26
Рог
10
Стойкович
10
Стойкович
26
Рог
7
Пьяца
17
Куленович
17
Куленович
7
Пьяца
Остались в запасе
Бавария
Динамо Загреб
23
Макс Шмитт
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
23
Макс Шмитт
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Бавария - Динамо Загреб
1
Всего ударов по воротам
29
4
Удары в створ
19
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
8
6
Офсайды
5
0
Количество передач
762
335
Сейвы
1
10
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
6.27
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Динамо» Загреб, 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Динамо»

«Бавария» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Загреб Бавария
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