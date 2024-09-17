17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
9 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-2-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-2-3-2
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
3
Ммае
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
26
Огивара
27
Мишич
20
Батурина
26
Рог
9
Петкович
7
Пьяца
1
Нойер
26
Ульрайх
26
Ульрайх
1
Нойер
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
27
Горецка
27
Горецка
22
Геррейру
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
20
Батурина
45
Адеми
45
Адеми
20
Батурина
26
Огивара
11
Ходжа
11
Ходжа
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
77
Шпикич
77
Шпикич
18
Пьерр-Габриэль
26
Рог
10
Стойкович
10
Стойкович
26
Рог
7
Пьяца
17
Куленович
17
Куленович
7
Пьяца
Остались в запасе
Бавария
Динамо Загреб
23
Макс Шмитт
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
23
Макс Шмитт
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Бавария - Динамо Загреб
1
Всего ударов по воротам
29
4
Удары в створ
19
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
8
6
Офсайды
5
0
Количество передач
762
335
Сейвы
1
10
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
6.27
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Динамо» Загреб, 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»