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  • «Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 16:50
Тулуза
15.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Гавр
70' Ш. Бабика 86' Я. Гбоу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
8
Яссин Кехта
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Денис Генро
АП
80
Шави Бабика
ПВ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
2
Николайсен
3
МакКензи
12
Каманци
4
Сьерро
31
Шмидт
34
Гбоу
15
Доннум
7
Абухляль
7
Кинг
4-3-3
16
Десма
21
Салмье
4
Льорис
12
Санганте
21
Опери
8
Кехта
30
Ндиайе
14
Кузяев
11
Сабби
77
Касимир
22
Сумаре
15
Доннум
17
Суасо
17
Суасо
15
Доннум
19
Сидибе
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
19
Сидибе
7
Абухляль
8
Зайц
8
Зайц
7
Абухляль
31
Шмидт
23
Кассерес
23
Кассерес
31
Шмидт
7
Кинг
80
Бабика
80
Бабика
7
Кинг
21
Салмье
77
Него
77
Него
21
Салмье
30
Ндиайе
7
Туре
7
Туре
30
Ндиайе
22
Сумаре
7
Грандсир
7
Грандсир
22
Сумаре
8
Кехта
9
Хаусни
9
Хаусни
8
Кехта
11
Сабби
7
Жужу
7
Жужу
11
Сабби
Остались в запасе
Тулуза
Гавр
16
Алекс Домингес
ВР
6
Джейди Канвот
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
6
Джейди Канвот
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Тулуза - Гавр
1
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
11
Количество передач
520
441
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Гавр», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Гавр»

«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Тулуза
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