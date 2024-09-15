15.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
2
Николайсен
3
МакКензи
12
Каманци
4
Сьерро
31
Шмидт
34
Гбоу
15
Доннум
7
Абухляль
7
Кинг
4-3-3
16
Десма
21
Салмье
4
Льорис
12
Санганте
21
Опери
8
Кехта
30
Ндиайе
14
Кузяев
11
Сабби
77
Касимир
22
Сумаре
15
Доннум
17
Суасо
17
Суасо
15
Доннум
19
Сидибе
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
19
Сидибе
7
Абухляль
8
Зайц
8
Зайц
7
Абухляль
31
Шмидт
23
Кассерес
23
Кассерес
31
Шмидт
7
Кинг
80
Бабика
80
Бабика
7
Кинг
21
Салмье
77
Него
77
Него
21
Салмье
30
Ндиайе
7
Туре
7
Туре
30
Ндиайе
22
Сумаре
7
Грандсир
7
Грандсир
22
Сумаре
8
Кехта
9
Хаусни
9
Хаусни
8
Кехта
11
Сабби
7
Жужу
7
Жужу
11
Сабби
Остались в запасе
Тулуза
Гавр
16
Алекс Домингес
ВР
6
Джейди Канвот
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
6
Джейди Канвот
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Тулуза - Гавр
1
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
11
Количество передач
520
441
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Гавр», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»