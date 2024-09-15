15.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
3-2-2-3
30
Шацкий
31
Танжариков
6
Касым
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Каиров
4
Уче
99
Гондола
18
Жан
12
Думбуя
3
Бессмертный
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
3
Чарльстон
5
Орынбасар
3
Даиров
19
Кучинский
23
Балтабеков
67
Калмырза
7
Караман
7
Мужиков
9
Чогадзе
9
Жумабек
3
Бессмертный
5
Струмия
5
Струмия
3
Бессмертный
31
Танжариков
80
Кенесов
80
Кенесов
31
Танжариков
99
Гондола
77
Ромеро
77
Ромеро
99
Гондола
4
Чадунели
55
55
4
Чадунели
9
Жумабек
2
Ткаченко
2
Ткаченко
9
Жумабек
67
Калмырза
27
27
67
Калмырза
3
Даиров
88
Болов
88
Болов
3
Даиров
Остались в запасе
Актобе
Жетысу
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Актобе - Жетысу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Жетысу», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»