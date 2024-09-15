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  • «Актобе» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Актобе» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 15:50
Актобе
15.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Жетысу
36' Ф. Гондола 75' А. Касым
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Леонель Струмия
ОП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
27
S. Taipi
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-2-3
30
Шацкий
31
Танжариков
6
Касым
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Каиров
4
Уче
99
Гондола
18
Жан
12
Думбуя
3
Бессмертный
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
3
Чарльстон
5
Орынбасар
3
Даиров
19
Кучинский
23
Балтабеков
67
Калмырза
7
Караман
7
Мужиков
9
Чогадзе
9
Жумабек
3
Бессмертный
5
Струмия
5
Струмия
3
Бессмертный
31
Танжариков
80
Кенесов
80
Кенесов
31
Танжариков
99
Гондола
77
Ромеро
77
Ромеро
99
Гондола
4
Чадунели
55
55
4
Чадунели
9
Жумабек
2
Ткаченко
2
Ткаченко
9
Жумабек
67
Калмырза
27
27
67
Калмырза
3
Даиров
88
Болов
88
Болов
3
Даиров
Остались в запасе
Актобе
Жетысу
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Актобе - Жетысу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Жетысу», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Жетысу»

«Актобе» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Актобе
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