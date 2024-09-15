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  • «Уфа» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Уфа» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 10:50
Уфа
15.09.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Родина
45' К. Муллин 90+3' В. Ложкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Александр Юшин
ПВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
3-1-3-3
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
9
Адаев
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
8
Исаев
11
Гуренко
4-1-3-2
45
Сангаре
55
Крижан
24
Клещенко
15
Шадринцев
75
Мещанинов
72
Гордюшенко
7
Юшин
24
Мальцев
11
Кожедуб
28
Бурлаков
80
Концевой
9
Муллин
44
Корнюшин
44
Корнюшин
9
Муллин
88
Агеян
15
Бочеров
15
Бочеров
88
Агеян
9
Адаев
97
Пасевич
97
Пасевич
9
Адаев
8
Исаев
25
Ложкин
25
Ложкин
8
Исаев
15
Шадринцев
88
Сокол
88
Сокол
15
Шадринцев
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Уфа
Родина
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Уфа - Родина
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Родины», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Родина»

«Уфа» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Уфа
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