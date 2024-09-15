15.09.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 10 тур
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-3-3
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
9
Адаев
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
8
Исаев
11
Гуренко
4-1-3-2
45
Сангаре
55
Крижан
24
Клещенко
15
Шадринцев
75
Мещанинов
72
Гордюшенко
7
Юшин
24
Мальцев
11
Кожедуб
28
Бурлаков
80
Концевой
9
Муллин
44
Корнюшин
44
Корнюшин
9
Муллин
88
Агеян
15
Бочеров
15
Бочеров
88
Агеян
9
Адаев
97
Пасевич
97
Пасевич
9
Адаев
8
Исаев
25
Ложкин
25
Ложкин
8
Исаев
15
Шадринцев
88
Сокол
88
Сокол
15
Шадринцев
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Уфа
Родина
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Уфа - Родина
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Родины», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 12:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»