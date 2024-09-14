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  • «Лейпциг» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Лейпциг» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 15:20
РБ Лейпциг
14.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Унион
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
(К) ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Рани Хедира
(К) ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Джордан
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
23
Люкеба
16
Клостерманн
22
Раум
39
Хенрикс
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-1-3-1-1
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
37
Лейте
15
Роте
8
Хедира
19
Хаберер
13
Шафер
8
Бенеш
21
Скарке
17
Холлербах
2
Гертрейда
3
Битшиабу
3
Битшиабу
2
Гертрейда
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
39
Хенрикс
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
39
Хенрикс
30
Шешко
7
Нуса
7
Нуса
30
Шешко
44
Кампль
15
Поульсен
15
Поульсен
44
Кампль
15
Роте
14
Кверфельд
14
Кверфельд
15
Роте
13
Шафер
6
Кемлейн
6
Кемлейн
13
Шафер
17
Холлербах
11
Чон
11
Чон
17
Холлербах
21
Скарке
9
Джордан
9
Джордан
21
Скарке
8
Бенеш
11
Вертессен
11
Вертессен
8
Бенеш
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
26
Мартен Вандевордт
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Александер Шволов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
2
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
19
Офсайды
1
1
Количество передач
746
349
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Униона», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Унион»

«Лейпциг» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион РБ Лейпциг
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