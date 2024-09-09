09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B3, 2 тур
Лига наций, группа B3, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Норвегия
Норвегия
4-2-1-1-2
1
Нюланд
5
Вольфе
4
Эстигард
21
Ханше-Ольсен
14
Рюэрсон
6
Берг
8
Берге
19
Майре
10
Эдегор
7
Серлот
9
Холанд
3-4-3
13
Пенц
16
Мвене
15
Линхарт
5
Пош
20
Лаймер
6
Зайвальд
9
Забитцер
22
Прасс
21
Виммер
19
Баумгартнер
10
Шмид
21
Ханше-Ольсен
15
Гундерсен
15
Гундерсен
21
Ханше-Ольсен
7
Серлот
15
Лангас
15
Лангас
7
Серлот
6
Берг
2
Торсбю
2
Торсбю
6
Берг
10
Эдегор
18
Торстведт
18
Торстведт
10
Эдегор
19
Майре
20
Нуса
20
Нуса
19
Майре
16
Мвене
14
Кверфельд
14
Кверфельд
16
Мвене
21
Виммер
23
Штегер
23
Штегер
21
Виммер
19
Баумгартнер
22
Зайдль
22
Зайдль
19
Баумгартнер
10
Шмид
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Шмид
Остались в запасе
Норвегия
Австрия
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Норвегия - Австрия
1
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
8
Офсайды
0
1
Количество передач
411
528
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Австрии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Австрия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»