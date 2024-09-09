Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Норвегия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Норвегия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 20:35
Норвегия
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B3, 2 тур
2 : 1
Завершен
Австрия
9' Ф. Майре 80' Э. Холанд
37' М. Забитцер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
8
Сандер Берге
ОП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
(К) ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Норвегия
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
15
Сондре Лангас
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Марко Груль
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
23
Кевин Штегер
АП
22
Маттиас Зайдль
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
A. Jakupovic
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нюланд
5
Вольфе
4
Эстигард
21
Ханше-Ольсен
14
Рюэрсон
6
Берг
8
Берге
19
Майре
10
Эдегор
7
Серлот
9
Холанд
3-4-3
13
Пенц
16
Мвене
15
Линхарт
5
Пош
20
Лаймер
6
Зайвальд
9
Забитцер
22
Прасс
21
Виммер
19
Баумгартнер
10
Шмид
21
Ханше-Ольсен
15
Гундерсен
15
Гундерсен
21
Ханше-Ольсен
7
Серлот
15
Лангас
15
Лангас
7
Серлот
6
Берг
2
Торсбю
2
Торсбю
6
Берг
10
Эдегор
18
Торстведт
18
Торстведт
10
Эдегор
19
Майре
20
Нуса
20
Нуса
19
Майре
16
Мвене
14
Кверфельд
14
Кверфельд
16
Мвене
21
Виммер
23
Штегер
23
Штегер
21
Виммер
19
Баумгартнер
22
Зайдль
22
Зайдль
19
Баумгартнер
10
Шмид
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Шмид
Остались в запасе
Норвегия
Австрия
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Норвегия - Австрия
1
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
8
Офсайды
0
1
Количество передач
411
528
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Австрии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Австрия

Норвегия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Австрия Норвегия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+