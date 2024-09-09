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  • Израиль – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Израиль – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 20:35
Израиль
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 2 тур
1 : 2
Завершен
Италия
90' М. Абу Фани
38' Д. Фраттези 62' М. Кен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
23
Йоав Герафи
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Дор Перец
(К) ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
20
Лиел Абада
ПВ
17
Анан Халаили
ПВ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
3
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Израиль
18
Шариф Каюф
ВР
23
Омер Нирон
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
21
Eitan Azoulay
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
11
Оскар Глух
АП
19
Дор Тургеман
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
14
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Матео Ретеги
ЦФ
4-1-3-2
23
Герафи
3
Ревиво
4
Шломо
6
Лави
5
Начмиас
8
Перец
10
Соломон
16
Каничовски
17
Халаили
17
Йехезкель
20
Абада
3-3-2-2
1
Доннарумма
6
Бастони
6
Буонджорно
19
Гатти
2
Белланова
8
Тонали
3
Димарко
4
Риччи
16
Фраттези
9
Кен
10
Распадори
6
Лави
22
Жабер
22
Жабер
6
Лави
16
Каничовски
16
Абу Фани
16
Абу Фани
16
Каничовски
17
Халаили
11
Глух
11
Глух
17
Халаили
2
Белланова
20
Камбьясо
20
Камбьясо
2
Белланова
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
10
Распадори
14
Брешианини
14
Брешианини
10
Распадори
4
Риччи
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
4
Риччи
9
Кен
9
Ретеги
9
Ретеги
9
Кен
Остались в запасе
Израиль
Италия
18
Шариф Каюф
ВР
23
Омер Нирон
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
19
Дор Тургеман
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
18
Шариф Каюф
ВР
23
Омер Нирон
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
19
Дор Тургеман
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Израиль - Италия
2
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
444
544
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Италии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Италия

Израиль – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Италия Израиль
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