09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 2 тур
Лига наций, группа A2, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Израиль
Израиль
4-1-3-2
23
Герафи
3
Ревиво
4
Шломо
6
Лави
5
Начмиас
8
Перец
10
Соломон
16
Каничовски
17
Халаили
17
Йехезкель
20
Абада
3-3-2-2
1
Доннарумма
6
Бастони
6
Буонджорно
19
Гатти
2
Белланова
8
Тонали
3
Димарко
4
Риччи
16
Фраттези
9
Кен
10
Распадори
6
Лави
22
Жабер
22
Жабер
6
Лави
16
Каничовски
16
Абу Фани
16
Абу Фани
16
Каничовски
17
Халаили
11
Глух
11
Глух
17
Халаили
2
Белланова
20
Камбьясо
20
Камбьясо
2
Белланова
3
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
3
Димарко
10
Распадори
14
Брешианини
14
Брешианини
10
Распадори
4
Риччи
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
4
Риччи
9
Кен
9
Ретеги
9
Ретеги
9
Кен
Остались в запасе
Израиль
Италия
18
Шариф Каюф
ВР
23
Омер Нирон
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
19
Дор Тургеман
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
18
Шариф Каюф
ВР
23
Омер Нирон
ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
19
Дор Тургеман
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Израиль - Италия
2
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
444
544
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Италии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Италия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»