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  • «Торпедо» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

«Торпедо» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 17:50
Торпедо
09.09.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
35' А. Корян 42' А. Бердников (АГ)
8' А. Попов 39' С. Ткачев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
14
Малик Одейинка
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
53
Denis Grigoriev
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
15
Данилкин
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Корян
90
Галкин
2
Манелов
9
Чупаев
3-1-2-3-1
36
Левашов
6
Печенкин
22
Семенчук
21
Бердников
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
18
Попов
22
Цараев
9
Липовой
14
Одейинка
77
Корян
18
Соколов
18
Соколов
77
Корян
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
Гелоян
28
Жилкин
28
Жилкин
Гелоян
22
Цараев
21
Раздорских
21
Раздорских
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Липовой
11
Ткачев
21
Шевченко
21
Шевченко
11
Ткачев
Остались в запасе
Торпедо
Арсенал
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
78
Даниил Мельников
ЦЗ
53
Denis Grigoriev
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
78
Даниил Мельников
ЦЗ
53
Denis Grigoriev
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Торпедо - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Арсенала», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Арсенал»

«Торпедо» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Торпедо
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