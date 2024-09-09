09.09.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
15
Данилкин
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Корян
90
Галкин
2
Манелов
9
Чупаев
3-1-2-3-1
36
Левашов
6
Печенкин
22
Семенчук
21
Бердников
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
18
Попов
22
Цараев
9
Липовой
14
Одейинка
77
Корян
18
Соколов
18
Соколов
77
Корян
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
Гелоян
28
Жилкин
28
Жилкин
Гелоян
22
Цараев
21
Раздорских
21
Раздорских
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Липовой
11
Ткачев
21
Шевченко
21
Шевченко
11
Ткачев
Остались в запасе
Торпедо
Арсенал
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
78
Даниил Мельников
ЦЗ
53
Denis Grigoriev
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
78
Даниил Мельников
ЦЗ
53
Denis Grigoriev
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Торпедо - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Арсенала», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»