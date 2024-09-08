08.09.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа C1, 2 тур
Лига наций, группа C1, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Швеция
Швеция
3-4-1-2
12
Йоханссон
5
Гудмундссон
4
Хин
8
Дуглас
13
Сема
18
Аяри
14
Салетрос
19
Элиассон
21
Кулушевски
9
Исак
17
Дьекереш
3-1-5-1
1
Хейн
16
Тамм
19
3
Паскочи
24
Веткал
17
Миллер
23
Синявский
10
Палумец
15
Саппинен
5
Шеин
18
Метс
18
Аяри
8
Каюсте
8
Каюсте
18
Аяри
14
Салетрос
7
Бергвалл
7
Бергвалл
14
Салетрос
13
Сема
19
Нанаси
19
Нанаси
13
Сема
17
Дьекереш
11
Эланга
11
Эланга
17
Дьекереш
9
Исак
25
Нильссон
25
Нильссон
9
Исак
17
Миллер
19
Лиландер
19
Лиландер
17
Миллер
5
Шеин
20
Поом
20
Поом
5
Шеин
15
Саппинен
21
Тамм
21
Тамм
15
Саппинен
Остались в запасе
Швеция
Эстония
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Швеция - Эстония
1
2
Всего ударов по воротам
34
5
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
5
8
Офсайды
2
3
Количество передач
601
223
Сейвы
2
8
Точность передач %
83
56
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
13
1
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
14
3
Смотреть прямую трансляцию матча Швеция против Эстонии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Эстония
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»