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  • Швеция – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Швеция – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

8 сентября 2024, 20:35
Швеция
08.09.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа C1, 2 тур
3 : 0
Завершен
Эстония
30' В. Дьекереш 40' А. Исак 44' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
8
Алекс Дуглас
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
13
Кен Сема
ЛП
18
Ясин Аяри
ЦП
14
Антон Салетрос
ЦП
21
Деян Кулушевски
(К) ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
18
Карол Метс
(К) ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Главный тренер
Томас Хаберли
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
8
Данил Кураксин
ЛВ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
21
Алекс Тамм
ЦФ
3-4-1-2
12
Йоханссон
5
Гудмундссон
4
Хин
8
Дуглас
13
Сема
18
Аяри
14
Салетрос
19
Элиассон
21
Кулушевски
9
Исак
17
Дьекереш
3-1-5-1
1
Хейн
16
Тамм
19
3
Паскочи
24
Веткал
17
Миллер
23
Синявский
10
Палумец
15
Саппинен
5
Шеин
18
Метс
18
Аяри
8
Каюсте
8
Каюсте
18
Аяри
14
Салетрос
7
Бергвалл
7
Бергвалл
14
Салетрос
13
Сема
19
Нанаси
19
Нанаси
13
Сема
17
Дьекереш
11
Эланга
11
Эланга
17
Дьекереш
9
Исак
25
Нильссон
25
Нильссон
9
Исак
17
Миллер
19
Лиландер
19
Лиландер
17
Миллер
5
Шеин
20
Поом
20
Поом
5
Шеин
15
Саппинен
21
Тамм
21
Тамм
15
Саппинен
Остались в запасе
Швеция
Эстония
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Швеция - Эстония
1
2
Всего ударов по воротам
34
5
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
5
8
Офсайды
2
3
Количество передач
601
223
Сейвы
2
8
Точность передач %
83
56
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
13
1
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
14
3

Смотреть прямую трансляцию матча Швеция против Эстонии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Эстония

Швеция – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Эстония Швеция
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