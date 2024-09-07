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  • Украина – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Украина – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

7 сентября 2024, 20:35
Украина
07.09.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа B1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Албания
49' Е. Конопля
54' А. Исмайли 66' Я. Асани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Владислав Кабаев
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
(К) ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Албания
1
Simon Simoni
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
19
Себастьян Спахиу
АП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Трубин
16
Миколенко
22
Матвиенко
13
Забарный
2
Конопля
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Судаков
11
Кабаев
15
Цыганков
9
Яремчук
4-1-2-2-1
1
Стракоша
4
Хюсай
18
Исмайли
15
Кумбула
3
Митай
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
9
Асани
10
Байрами
7
Манай
15
Цыганков
17
Зинченко
17
Зинченко
15
Цыганков
11
Кабаев
17
Пихаленок
17
Пихаленок
11
Кабаев
6
Бражко
8
Малиновский
8
Малиновский
6
Бражко
8
Судаков
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
8
Судаков
10
Шапаренко
11
Ванат
11
Ванат
10
Шапаренко
14
Лячи
16
Бериша
16
Бериша
14
Лячи
10
Байрами
21
Ходжа
21
Ходжа
10
Байрами
Остались в запасе
Украина
Албания
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
1
Simon Simoni
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
19
Себастьян Спахиу
АП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
19
Себастьян Спахиу
АП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Украина - Албания
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
13
Офсайды
2
1
Количество передач
484
344
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Албании, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Албания

Украина – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Албания Украина
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