07.09.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа B1, 1 тур
Лига наций, группа B1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Украина
Украина
4-1-1-3-1
12
Трубин
16
Миколенко
22
Матвиенко
13
Забарный
2
Конопля
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Судаков
11
Кабаев
15
Цыганков
9
Яремчук
4-1-2-2-1
1
Стракоша
4
Хюсай
18
Исмайли
15
Кумбула
3
Митай
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
9
Асани
10
Байрами
7
Манай
15
Цыганков
17
Зинченко
17
Зинченко
15
Цыганков
11
Кабаев
17
Пихаленок
17
Пихаленок
11
Кабаев
6
Бражко
8
Малиновский
8
Малиновский
6
Бражко
8
Судаков
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
8
Судаков
10
Шапаренко
11
Ванат
11
Ванат
10
Шапаренко
14
Лячи
16
Бериша
16
Бериша
14
Лячи
10
Байрами
21
Ходжа
21
Ходжа
10
Байрами
Остались в запасе
Украина
Албания
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
1
Simon Simoni
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
19
Себастьян Спахиу
АП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
19
Себастьян Спахиу
АП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Украина - Албания
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
13
Офсайды
2
1
Количество передач
484
344
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Албании, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Албания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»