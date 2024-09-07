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  • Ирландия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Ирландия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

7 сентября 2024, 17:50
Ирландия
07.09.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа B2, 1 тур
0 : 2
Завершен
Англия
11' Д. Райс 26' Д. Грилиш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
(К) ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джейсон Моламби
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Сэмми Шмодикс
АП
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
1
Марк Траверс
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
8
Джейсон Найт
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
17
Кейси МакАтир
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Нони Мадуэке
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
4-3-2-1
1
Келлехер
2
Коулмен
22
Коллинс
4
О'Ши
2
Доэрти
11
Брэди
18
Смоллбоун
6
Моламби
20
Огбене
21
Шмодикс
10
Айда
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
2
Александер-Арнольд
6
Гехи
6
Колуилл
6
Магуайр
4
Райс
15
Мэйну
7
Сака
11
Гордон
17
Грилиш
9
Кейн
2
Коулмен
5
О'Брайен
5
О'Брайен
2
Коулмен
2
Доэрти
8
Найт
8
Найт
2
Доэрти
18
Смоллбоун
18
Брауне
18
Брауне
18
Смоллбоун
10
Айда
17
МакАтир
17
МакАтир
10
Айда
11
Брэди
9
Фергюсон
9
Фергюсон
11
Брэди
6
Магуайр
5
Стоунз
5
Стоунз
6
Магуайр
17
Грилиш
20
Гиббс-Уайт
20
Гиббс-Уайт
17
Грилиш
15
Мэйну
8
Гомес
8
Гомес
15
Мэйну
11
Гордон
21
Эзе
21
Эзе
11
Гордон
9
Кейн
20
Боуэн
20
Боуэн
9
Кейн
Остались в запасе
Ирландия
Англия
16
Макс О'Лири
ВР
1
Марк Траверс
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Ли Карсли
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
1
Марк Траверс
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Джон О'Ши
Главный тренер
Ли Карсли
Статистика матча Ирландия - Англия
4
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
9
Количество передач
204
713
Сейвы
7
1
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча Ирландия против Англии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Англия

Ирландия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Англия Ирландия
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