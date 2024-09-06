Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Словения – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2024

Словения – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2024

6 сентября 2024, 20:35
Словения
06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B3, 1 тур
1 : 1
Завершен
Австрия
16' Б. Шешко (П)
28' К. Лаймер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
12
Матевж Видовшек
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
(К) ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Романо Шмид
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
(К) ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Словения
16
Игор Векич
ВР
1
Ян Облак
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
17
Ян Млакар
ЛВ
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
18
Жан Випотник
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Марко Груль
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
23
Кевин Штегер
АП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
4
A. Jakupovic
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
3-2-2-3
12
Видовшек
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
23
Брекало
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
8
Ловрич
10
Элшник
11
Шешко
9
Шпорар
3-4-2-1
13
Пенц
16
Мвене
14
Вебер
5
Пош
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
22
Прасс
21
Виммер
10
Шмид
7
Арнаутович
23
Брекало
3
Балковец
3
Балковец
23
Брекало
8
Ловрич
17
Млакар
17
Млакар
8
Ловрич
9
Шпорар
11
Целар
11
Целар
9
Шпорар
10
Шмид
23
Штегер
23
Штегер
10
Шмид
21
Виммер
19
Баумгартнер
19
Баумгартнер
21
Виммер
7
Арнаутович
8
Адаму
8
Адаму
7
Арнаутович
Остались в запасе
Словения
Австрия
16
Игор Векич
ВР
1
Ян Облак
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
18
Жан Випотник
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
1
Ян Облак
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
18
Жан Випотник
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Словения - Австрия
2
4
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
18
Офсайды
0
1
Количество передач
312
521
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча Словения против Австрии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Австрия

Словения – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Австрия Словения
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+