06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B3, 1 тур
Лига наций, группа B3, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Словения
Словения
3-2-2-3
12
Видовшек
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
23
Брекало
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
8
Ловрич
10
Элшник
11
Шешко
9
Шпорар
3-4-2-1
13
Пенц
16
Мвене
14
Вебер
5
Пош
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
22
Прасс
21
Виммер
10
Шмид
7
Арнаутович
23
Брекало
3
Балковец
3
Балковец
23
Брекало
8
Ловрич
17
Млакар
17
Млакар
8
Ловрич
9
Шпорар
11
Целар
11
Целар
9
Шпорар
10
Шмид
23
Штегер
23
Штегер
10
Шмид
21
Виммер
19
Баумгартнер
19
Баумгартнер
21
Виммер
7
Арнаутович
8
Адаму
8
Адаму
7
Арнаутович
Остались в запасе
Словения
Австрия
16
Игор Векич
ВР
1
Ян Облак
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
18
Жан Випотник
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
1
Ян Облак
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
18
Жан Випотник
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
1
Александер Шлагер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
19
Марко Груль
ЛВ
4
A. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Словения - Австрия
2
4
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
18
Офсайды
0
1
Количество передач
312
521
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча Словения против Австрии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Австрия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»