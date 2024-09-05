Составы команд
Беларусь
Беларусь
3-5-1-1
21
Лапоухов
2
Печенин
4
Мартынович
20
Волков
3
Забелин
18
Капленко
7
Шикавка
14
Яблонский
19
Ковалев
9
Эбонг
23
Антилевский
4-1-2-1-3
3
Атанасов
6
Антов
6
Петков
2
Попов
4
Груев
7
Нюрнбергер
14
Крастев
11
Десподов
9
Колев
10
Кирилов
12
Митов
19
Ковалев
13
Карпович
13
Карпович
19
Ковалев
14
Яблонский
8
Селява
8
Селява
14
Яблонский
23
Антилевский
7
Киреев
7
Киреев
23
Антилевский
7
Шикавка
23
Мельниченко
23
Мельниченко
7
Шикавка
9
Эбонг
21
Климович
21
Климович
9
Эбонг
10
Кирилов
4
Минчев
4
Минчев
10
Кирилов
6
Антов
17
Минчев
17
Минчев
6
Антов
9
Колев
19
Ахмедов
19
Ахмедов
9
Колев
11
Десподов
21
21
11
Десподов
Остались в запасе
Беларусь
Болгария
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
2
Эртан Томбак
ЦЗ
15
Василь Панайотов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
10
Георги Минчев
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
2
Эртан Томбак
ЦЗ
15
Василь Панайотов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
10
Георги Минчев
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Беларусь - Болгария
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
385
535
Сейвы
8
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Болгарии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Болгария
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»