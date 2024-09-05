Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Беларусь – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Беларусь – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

5 сентября 2024, 20:35
Беларусь
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа C3, 1 тур
0 : 0
Завершен
Болгария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
3
Павел Забелин
ЦП
18
Кирилл Капленко
ЦП
7
Евгений Шикавка
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Болгария
2
Виктор Попов
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
7
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
11
Кирил Десподов
(К) ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
7
Максим Киреев
АП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
2
Эртан Томбак
ЦЗ
4
Иван Минчев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
15
Василь Панайотов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
19
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Георги Минчев
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
3-5-1-1
21
Лапоухов
2
Печенин
4
Мартынович
20
Волков
3
Забелин
18
Капленко
7
Шикавка
14
Яблонский
19
Ковалев
9
Эбонг
23
Антилевский
4-1-2-1-3
3
Атанасов
6
Антов
6
Петков
2
Попов
4
Груев
7
Нюрнбергер
14
Крастев
11
Десподов
9
Колев
10
Кирилов
12
Митов
19
Ковалев
13
Карпович
13
Карпович
19
Ковалев
14
Яблонский
8
Селява
8
Селява
14
Яблонский
23
Антилевский
7
Киреев
7
Киреев
23
Антилевский
7
Шикавка
23
Мельниченко
23
Мельниченко
7
Шикавка
9
Эбонг
21
Климович
21
Климович
9
Эбонг
10
Кирилов
4
Минчев
4
Минчев
10
Кирилов
6
Антов
17
Минчев
17
Минчев
6
Антов
9
Колев
19
Ахмедов
19
Ахмедов
9
Колев
11
Десподов
21
21
11
Десподов
Остались в запасе
Беларусь
Болгария
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
2
Эртан Томбак
ЦЗ
15
Василь Панайотов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
10
Георги Минчев
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
2
Эртан Томбак
ЦЗ
15
Василь Панайотов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
10
Георги Минчев
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Беларусь - Болгария
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
385
535
Сейвы
8
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча Беларусь против Болгарии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Болгария

Беларусь – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Болгария Беларусь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+